В Московском регионе изъяли более 2,5 т браконьерского осетра

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Погранслужба ФСБ пресекла канал поставки в Московский регион более 2,5 тонны русского осетра. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Пограничной службой ФСБ России пресечен канал поставки в Московский регион особо ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России. В специально оборудованных тайниках грузового автомобиля, а также в складском помещении в Москве изъято более 2,5 т русского осетра, незаконно добытого в акватории Каспийского моря", - сообщили в ФСБ. Также изъяли несколько десятков килограмм икры рыб осетровых видов.

Сумма причиненного ущерба водным биологическим ресурсам превышает 120 млн рублей. Начата доследственная проверка.