Проекты по типу МЦД для Казани и Нижнего Новгорода находятся в высокой степени готовности

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проекты железнодорожного сообщения по типу Московских центральных диаметров (МЦД) находятся в высокой степени готовности для Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

"Если Санкт-Петербург и Москву, например, убрать из обсуждения, то, конечно, более сейчас готовы Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Пермь, в том числе… Сейчас семь - восемь проектов, которые в очень большой степени готовности", - сказал он.

"Например для Краснодара - это кольцевое движение по разным направлениям, в Перми - диаметрально-кольцевое движение, в Екатеринбурге примерно такая же схема… Все эти проекты находятся в постоянной проработке", - добавил замглавы холдинга.

Успех МЦК и МЦД объясняется тем, что власти Москвы параллельно развивают улично-дорожную сеть, интегрируют станции с метрополитеном по принципу "сухие ноги", связывают их с другими видами транспорта, пояснил он.

"Плюс это все синхронизировано с улично-дорожной сетью, с подходами к транспортно-пересадочному узлу, с подъездами автомобилей, с перехваточными парковками и т.д", - заключил Пегов.