"Яндекс.Заправки" начали работать в Турции

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Заправки" впервые начал работать за рубежом, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Сервис подключил OPET - одну из крупнейших топливных сетей в Турции.

В эту турецкую сеть входят 15% АЗС страны - это около 1700 станций, на них можно будет оплачивать топливо в "Яндекс.Заправках", встроенных в турецкую версию "Навигатора".

"В России ежемесячно наш сервис используют уже миллион водителей, они заправляются около 4,5 млн раз. Мы считаем, что бесконтактная оплата топлива может быть востребована и на зарубежных рынках. Мы начали с Турции, потому что там хорошо знают "Яндекс", но планируем изучить и другие страны", - отметил руководитель международного направления "Яндекс.Заправок" Анатолий Камынин.

В пресс-службе добавили, что процесс бесконтактной заправки в Турции отличается от привычного российским автомобилистам. Во-первых, не нужно указывать колонку, так как на турецких АЗС их не всегда нумеруют. Во-вторых, перед первой заправкой требуется ввести телефон и номер автомобиля - это стандартное требование сетей при дистанционной оплате топлива. Далее водитель называет заправщику тип топлива, нужный объем или сумму, а после завершения заправки - оплачивает ее.

"Яндекс.Заправки" - сервис, с которым водители могут оплачивать топливо, не выходя из машины. Пользоваться им можно в отдельном приложении, а также в "Яндекс.Картах" и "Навигаторе".