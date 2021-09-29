Югра заключила концессию на строительство полигона ТКО для Сургута

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) подписали концессионное соглашение по строительству полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) для городов Сургута, Когалыма и поселений Сургутского района, рассчитанного на 235 тыс. тонн отходов в год. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Фонда развития Югры, эксперты которого занимаются структурированием проектов полигонов в регионе.

"Директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев и директор ООО "Сургутское экологическое объединение" Дмитрий Назин в Ханты-Мансийске заключили концессионное соглашение по созданию и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для городов Сургута, Когалыма, поселений Сургутского района. Мощность полигона составит 235 тыс. тонн в год", - сказано в сообщении.

По словам Зайцева, которые приводит пресс-служба, создаваемый полигон будет соответствовать всем современным экологическим и санитарным требованиям, предъявляемым к такого рода объектам. Полигон будет оборудован современной автоматической линией сортировки, позволяющей обрабатывать весь объем ТКО, поступающий на объект. "Соглашение дает возможность снизить нагрузку на бюджет автономного округа, повысить качество строительства самого объекта и обеспечить население современным объектом, отвечающим всем природоохранным требованиям. Мы планируем завершить строительство экотехнопарка в конце 2024 года", - отметил Зайцев.

В Югре в ближайшие годы планируется построить пять современных комплексных межмуниципальных полигонов по переработке и утилизации ТКО общей мощностью 590 тыс. тонн в год. Они появятся в Сургутском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах и должны позволить региону снизить объем отходов, направляемых на захоронение.

Переход на новую систему обращения с ТКО и мероприятия по рекультивации несанкционированных свалок ведутся в регионе по нацпроекту "Экология", на исполнение которого в РФ планируется направить 4,041 трлн рублей. В ХМАО новая система начала работать с 1 января 2019 года.