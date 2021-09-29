Объем промпроизводства в Москве вырос в январе-августе почти на четверть

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Москве увеличился почти на четверть в январе-августе 2021 года. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"За восемь месяцев текущего года объемы промышленного производства в Москве увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 24,3%, в целом по стране этот показатель вырос на 4,5%. Такая динамика обусловлена преимущественно ростом обрабатывающей промышленности столицы - отрасль увеличилась на 25,1%. Московские предприятия показывают уверенный рост с начала года во многих отраслях: востребованы продукты питания, бытовая химия, одежда и лекарства, телекоммуникационная продукция", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Наиболее существенные изменения - в легкой промышленности. По сравнению с таким же периодом прошлого года показатели в сфере производства текстильных изделий увеличились в 2,1 раза. На 41,5% вырос выпуск одежды. Сейчас в городе работают несколько крупных фабрик, на которых создают текстильные изделия и одежду гражданского назначения, а также продукцию для нужд государственных служб.

"Продолжается рост производства бумаги и бумажных изделий. Он спровоцирован тем, что объемы продаж сместились в онлайн-сегмент за счет развития сервисов доставки, использования картонной упаковки вместо пластиковой. Выпуск такой продукции увеличился на 95%", - говорится в сообщении.

Высокие темпы сохраняются и в производстве электрического оборудования. Это объясняется тем, что операторы сотовой связи активно обновляют информационную инфраструктуру.