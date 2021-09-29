Times: ситуация с дефицитом топлива на британских АЗС продлится еще месяц

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Перебои с поставками топлива на британские автозаправочные станции продлятся еще в течение месяца даже в случае прекращения ажиотажного спроса. Об этом в среду сообщила газета The Times со ссылкой на отраслевые источники.

Согласно их данным, перебои с поставками топлива могут продолжаться, поскольку необходимо время для пополнения резервуаров на заправочных станциях. Один из источников указал, что британская нефтегазовая компания BP, которой первой удалось нормализовать поставки нефтепродуктов из-за нехватки водителей бензовозов, продолжит испытывать проблемы в течение следующего месяца.

Панические настроения начали распространяться среди жителей Великобритании 23 сентября, когда BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В корпорации объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Хотя речь шла лишь о нескольких десятках из 1,2 тыс. заправок BP по всей стране, на британских бензоколонках образовались длинные очереди автомобилистов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, что "ситуация на автозаправочных станциях стабилизируется", призвав людей "вести себя как обычно", то есть не заливать в бак больше топлива, чем им реально необходимо.

Дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией коронавируса, так и с Brexit. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран Евросоюза, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах. Как информировал ранее телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны, ввиду сложившейся ситуации британские военные водители позднее на этой неделе сядут за руль бензовозов, чтобы помочь в разрешении кризиса с поставками топлива.