Цена газа в Европе вернулась на уровень $1 020 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе в ходе торгов 29 сентября вновь закрепилась на уровне выше $1 000 за 1 тыс. куб. м после корректировки до $950 накануне вечером. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к настоящему моменту выросла до около $1 020 за 1 тыс. куб. м, общий рост цены газа с начала дня составляет порядка 6%.

Стоимость октябрьского фьючерса составляет порядка $1 010 за 1 тыс. куб. м.

Накануне цена газа на открытии торгов в Европе впервые в истории превысила $1 000 за 1 тыс. куб. м. В моменте стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускоряла рост до почти $1 040 за 1 тыс. куб. м, общий рост цены газа с начала дня превышал 11%.

При этом цена газа может продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического недостатка газа на рынке, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.