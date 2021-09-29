Котировки на бирже Шанхая упали на фоне опасений вокруг нехватки электроэнергии в Китае

ШАНХАЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Торги на Шанхайской фондовой бирже завершились в среду снижением основного индекса более чем на 1,8% на фоне обеспокоенности инвесторов развитием ситуации вокруг перебоев с электроэнергией в Китае. Соответствующая негативная динамика зафиксирована на сайте этой торговой площадки.

Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, опустился на 1,83%, до отметки 3 536,29, что стало самым низким показателем почти за месяц. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке ("голубые фишки"), при этом снизился на 0,37%. Индекс высокотехнологичной площадки Star Market опустился на 0,61%.

Практически все основные сводные индексы продемонстрировали негативную динамику. Сильнее всего просел индекс энергетики, который к концу торгов упал на 5,57%. В минус на 2,40% ушел и индекс промышленного производства, а индекс базовых материалов опустился на 3,71%.

Снижением котировок закрылись торги на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки Shenzhen Component опустился на 1,64%, до отметки 14 079,02. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 упал на 1,02%.

Участники рынка в настоящее время обеспокоены и внимательно отслеживают развитие ситуации вокруг нехватки электроэнергии по всему Китаю на фоне роста цен на уголь и ужесточения экологических стандартов. Некоторые промышленные предприятия уже перешли на особый режим работы, чтобы сократить потребление электроэнергии. При этом власти обещают не допустить перебои с поставкой электроэнергии населению.

Инвесторы также обратили внимание на то, что последние девять дней Народный банк Китая осуществляет вливание средств в банковскую систему страны перед предстоящими недельными выходными по случаю Дня образования КНР, который отмечается 1 октября. Влияние на рынок оказывает сейчас также ситуация вокруг девелоперской компании Evergrande Group, которая находится на грани банкротства.