В "Транснефти" заявили о том, что порт Приморск снова вошел в график

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Балтийский порт Приморск вновь вошел в график после того, как накануне из-за сильного тумана он был закрыт, а движение судов было полностью остановлено. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В Приморске вчера туман рассеялся до полудня, порт в течение дня вошел в график", - сказал он.

Шторм в Новороссийске продолжается, отметил Демин. Вчера днем в возникшее "окно" поставлены под налив предпоследние позиции месячных графиков нефти и нефтепродуктов. Сейчас при ветре до 20 м/c Suezmax (140 тыс. тонн, позиция 28-29 сентября) заканчивает налив и не позже полудня должен уйти. При этом к вечеру ожидается усиление ветра до 30-33 м/c, а завтра - до 37 м/c.

"Улучшение погоды прогнозируют к пятнице, таким образом последние позиции месяца из графика (85 тыс. тонн нефти и 6 тыс. тонн ДТ5 - дизельное топливо Евро-5) станут переходными на октябрь", - сообщил официальный представитель "Транснефти".

В портах Усть-Луга и Козьмино погода рабочая, опаздывающих танкеров нет.

Прием в систему и поставки на НПЗ идут без существенных отклонений, добавил Демин.