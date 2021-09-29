Кабмин утвердил концепцию развития оптовых продовольственных рынков

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в стране начнется формирование целостной системы оптовых продовольственных рынков (ОПР), объединяющих весь спектр услуг по приемке, фасовке и реализации продукции. Об этом в среду сообщила пресс-служба кабмина.

Такое решение, по оценке правительства, "поможет сформировать в России эффективную систему оптовой торговли продовольственными товарами". "Это в свою очередь упростит доступ сельхозпроизводителей к прямым каналам сбыта, снизит их издержки, а значит, и цены на продукты", - говорится в сообщении.

Так, документ определяет оптовый продовольственный рынок как предприятие, которое предоставляет конкурирующим между собой оптовикам торговые места, оборудование и различные услуги, например, погрузочно-разгрузочные работы, санитарную обработку помещений, охрану товаров, уборку территорий, информационное и рекламное обеспечение, а также услуги связи. В пресс-службе пояснили, что на площадках ОПР возможна и розничная торговля, но ее рекомендуется вести в обособленной зоне.

Чтобы обеспечить контроль за безопасностью продовольствия, предлагается законодательно зафиксировать требование о размещении на территории ОПР ветеринарно-санитарных лабораторий. "Сами рынки, как указано в концепции, должны тяготеть к центрам потребления продукции, прежде всего к крупным агломерациям и городам", - уточняется в сообщении.

Кроме того, были сформулированы ключевые задачи в сфере развития ОПР: совершенствование правового регулирования, улучшение инфраструктуры, государственная поддержка оптовых площадок. Конкретные шаги по решению этих вопросов войдут в специальный план мероприятий, который должен подготовить Минпромторг в шестимесячный срок.

По данным пресс-службы правительства, на сегодняшний день в России отсутствует специальное регулирование ОПР, нет утвержденной терминологии в этой сфере, а инфраструктура действующих структур крайне ограничена и не отвечает существующим запросам. "Принятие концепции позволит частично устранить эти недочеты", - резюмировали в правительстве.