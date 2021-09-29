Плановые ремонтные работы начались на энергоблоке № 4 Белоярской АЭС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Энергоблок № 4 Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области выведен в плановый ремонт. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале концерна "Росэнергоатом" в среду.

"Четвертый энергоблок с реактором БН-800 Белоярской АЭС выводится в плановый ремонт. С 29 сентября энергоблок отключат от сети для проведения очередных плановых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования. На энергоблоке будут произведены ремонт парогенераторов, техобслуживание электротехнического оборудования, а также масштабные работы по профилактическому эксплуатационному контролю металла трубопроводов реактора", - говорится в сообщении.

Третий энергоблок с реактором БН-600 Белоярской АЭС в настоящее время продолжает работу на номинальном уровне мощности в соответствии с диспетчерским графиком. Радиационная обстановка в районе расположения Белоярской АЭС и на территории городского округа Заречный соответствует уровню естественного природного фона.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Их суммарная установленная мощность 1 485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.

Белоярская АЭС (входит в Росатом) начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.