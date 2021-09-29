Российско-нигерийская торгово-промышленная палата открылась в Нигерии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия Российско-нигерийской торгово-промышленной палаты состоялась в рамках визита российской бизнес-делегации в Нигерию, организованного Ассоциацей экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА). Об этом сообщает пресс-служба АЭССА.

"У влиятельных российских компаний, прибывших в Нигерию, есть множество предложений для нашей страны в сфере технологического обмена, инфраструктуры, инвестиций. У нас прекрасные двусторонние отношения, но сегодня мы должны наращивать также наше экономическое сотрудничество", - прокомментировал Обиора Оконкво, президент Российско-нигерийской торгово-промышленной палаты.

В палату, в частности, вошли крупнейшие нигерийские компании в области горнорудной и сталелитейной промышленности. С российской стороны заинтересованность также подтвердили химические, металлургические, горнорудные и энергетические компании, среди которых Росатом, Объединенная металлургическая компания, "Уралхим и "Уралкалий", а также "Силовые машины".

В рамках двусторонней встречи российского и нигерийского бизнеса, где также приняли участие руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка, посол по особым поручениям Олег Озеров и вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо, также обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества и вопросы увеличения присутствия российских компаний в Нигерии.

"Мы заинтересованы в развитии отношений с Нигерией, это одна из самых крупных и перспективных экономик, где мы видим большое количество возможностей. Мы были рады услышать, что вице-президент поддерживает развитие двусторонних экономических отношений. У России есть, что предложить: от новых технологий до удобрений, проектов в сфере энергетики и инфраструктуры, сельского хозяйства. Мы должны активизировать сотрудничество, чтобы достичь весомых результатов в преддверии второго саммита Россия-Африка в 2022 году", - прокомментировал Озеров.

АЭССА создана в 2020 году для продвижения российских проектов на территории Африки.