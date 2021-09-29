Годовой план по мелиорации в Кабардино-Балкарии выполнили почти на 90%

НАЛЬЧИК, 29 сентября. /ТАСС/. План по мелиорации сельскохозяйственных земель на 2021 год выполнен почти на 90% в Кабардино-Балкарии (КБР). На средства нацпроекта "Экспорт продукции АПК" в республике приобрели 41 широкозахватную дождевальную машину, сообщили в среду в региональном Минсельхозе.

"С начала 2021 года в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" сельхозтоваропроизводителями Кабардино-Балкарии установлена 41 широкозахватная дождевальная машина, введено в эксплуатацию 4,1 тыс. га орошаемых земель, на сегодня план выполнен на 87%",- говорится в сообщении.

Как пояснил министр сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев, в текущем году в рамках национального проекта запланировано ввести в эксплуатацию 4,72 тыс. га мелиорируемых земель.

"В настоящее время сельхозтоваропроизводители продолжают установку мелиоративных систем и до конца текущего года целевой индикатор будет выполнен в полном объеме", - подчеркнул министр.

В 2021 году на развитие мелиорации в рамках "Экспорта продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт" ожидается направить почти 356 млн рублей бюджетных средств.

На текущую дату земледельцам КБР в виде субсидий по указанному направлено уже перечислено 294 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 291 млн рублей и из бюджета республики - 3 млн рублей.