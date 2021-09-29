Строительство ЛЭП в ТОР "Столица Арктики" потребует 3 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Порядка 3 млрд рублей необходимо для строительства линии электропередачи (ЛЭП) в Мурманской области на территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики". Об этом сообщил ТАСС заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

По поручению министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова прорабатываются предложения по организации финансирования строительства линии электропередачи для технологического присоединения объектов резидентов ТОР "Столица Арктики" и АЗРФ на западном берегу Кольского залива с применением механизма арктической концессии.

"Строительство линии электропередачи для территории опережающего развития "Столица Арктики" - это порядка 3 млрд рублей", - сказал он он в кулуарах VIII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП" в Москве.

"Столица Арктики" - первая арктическая территория опережающего социально-экономического развития, на которую распространены преференции, действующие на Дальнем Востоке, создана на территории города Мурманска и Кольского района Мурманской области. Для резидентов ТОР предусмотрены следующие преференции: страховые взносы для вновь созданных рабочих мест - 7,6% в течение 10 лет, налог на прибыль - 5% вместо 20% в течение первых пяти лет, в последующие пять лет - 12%, а также полное освобождение от налога на имущество в течение первых пяти лет и от налога на землю в течение трех лет.

Организаторами конгресса "Российская неделя ГЧП" выступают Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер - "Сбер". Программа мероприятия построена вокруг актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру, значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере. Кроме того, на "Российской неделе ГЧП" состоится вручение национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра".