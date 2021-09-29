Эксперт: режимы ТОР и СПВ позволят через 10 лет создать новую экономику Дальнего Востока

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Режимы территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) позволят через 10 лет создать на Дальнем Востоке новую экономику, реализовать и масштабировать проекты в любых отраслях, считают опрошенные ТАСС эксперты. Вместе с тем, по их мнению, в рамках существующей работы не полностью реализован потенциал государственно-частного партнерства (ГЧП), которое возможно применять более широко.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, за пять лет работы режимов ТОР и свободного порта на Дальнем Востоке введены в эксплуатацию более 400 новых предприятий, реализуются более 2,6 тыс. новых проектов на 6,3 трлн рублей, из которых уже инвестированы 2 трлн рублей, создаются 196,5 тыс. новых рабочих мест, из которых более 82 тыс. уже создано. "Меры господдержки обеспечивают на каждый рубль бюджетных вложений 30 рублей средств частных инвесторов. В развитие преференциальных режимов вложено 81 млрд бюджетных средств, а в виде налогов уже вернулось 123 млрд рублей", - отмечает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По словам президента группы компаний "Арника" Александра Генералова, проекты в рамках ТОР и свободного порта, конечно, будут драйверами экономики Дальнего Востока, если "этот процесс будет идти такими темпами, как он сейчас идет, и расширится, то наверняка в ТОРах и СПВ возникнет фактически новая экономика Дальнего Востока". "Мы достаточно быстро двигаемся, и наше правительство достаточно быстро создало сам режим, без раскачки. <...> Я думаю, нужно порядка 10 лет, чтобы мы увидели уже сотни и тысячи красивых проектов, которые реально будут создавать ВВП на Дальнем Востоке", - сказал он ТАСС.

Любые сферы экономики

По мнению проректора по международному сотрудничеству Финансового университета при правительстве РФ Александра Линникова, опережающими темпами в рамках преференциальных режимов на Дальнем Востоке развиваются транспорт, российские и международные грузовые перевозки, рыбопромышленная отрасль и ряд других отраслей. "И все это, разумеется, влечет за собой необходимость создания социальной инфраструктуры, образовательной инфраструктуры, здравоохранения и жилищного хозяйства", - отметил Линников.

В то же время, по мнению Генералова, сами по себе преференции не направлены на развитие каких-либо конкретных отраслей экономики и позволяют реализовывать проекты в любых сферах. В частности, по его словам, на Дальнем Востоке есть большой потенциал развития растениеводства, здесь возможно в семь-восемь раз увеличить количество выращиваемых сои и кукурузы, востребованных в Азии. Также здесь можно наладить их глубокую переработку.

"В связи с тем, что здесь одновременно с этими преференциальными режимами реализуются большие государственные инфраструктурные проекты, <...> здесь может по большому счету масштабироваться индустрия любого толка. Я считаю, что юг Приморья, скорее всего, станет точкой, где может быть создано порядка 300-500 новых технологических предприятий разного толка: и промышленность, и тяжелая промышленность, и автомобилестроение, это может быть приборостроение, это может быть инфраструктура новой промышленной революции, такая, как большие проекты по Big Data", - добавил Генералов.

Эксперты отмечают важность развития жилищного строительства в регионе, без которого сложно обеспечить кадрами реализуемые на Дальнем Востоке проекты, и приветствуют распространение на инвесторов проектов комплексной застройки льгот и преференций резидентов ТОР. "Разумеется, очень важно применять сбалансированные меры поддержки, в том числе и застройщиков, которые таким образом обеспечивают поддержку роста бизнеса и промышленности в этих регионах", - считает Линников.

Генералов, в свою очередь, напомнил, что жилищное строительство всегда выступает как мультипликатор и "тянет" за собой еще несколько отраслей, но вместе с тем создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру. Но, по его мнению, расширение жилищных условий само по себе подталкивает человека остаться на территории и работать на ней. "Я думаю, эти процессы должны друг друга сопровождать - развитие промышленности и создание рабочих мест, причем желательно высокооплачиваемых и требующих хорошего образования, одновременно с улучшением жилищных условий", - отметил он.

Сбалансированный подход

Эксперты считают, что разработанные государственные меры поддержки работают эффективно и в целом сбалансированы, но требуют упрощения процедуры получения средств. Кроме того, развитие человеческого капитала в регионе требует такого же пристального внимания, какое получило развитие экономики.

"Мне кажется, какой-то баланс все-таки найден, здесь, скорее, нужно искать форму сочетания разных существующих видов поддержки, чтобы было это понятнее для всех - и для инвесторов, и для государственных органов. Честно сказать, мне кажется, что с точки зрения именно экономических моментов дальнейшее активное стимулирование со стороны государства уже проводить не нужно. С точки зрения поддержки экономики инициативы достаточно, а вот с точки зрения поддержки и развития человеческого капитала есть определенного рода пробелы, я имею в виду развитие Дальнего Востока", - сказал ТАСС руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Линников, в свою очередь, высказал мнение о том, что здесь пока не в полной мере реализован потенциал ГЧП. "Это вопрос баланса интересов государственного и частного партнеров в каждом проекте, это вопрос финансовой модели каждого проекта, но на мой взгляд, механизм ГЧП в недостаточной мере используется, он должен использоваться, совершенствоваться и находить более широкое применение", - отметил он.

По словам генерального директора КРДВ Игоря Носова, корпорацией разработан комплекс мер, направленных на повышение конкурентоспособности действующих преференциальных режимов и стимулирование предпринимательской активности. "Важно, что меры государственной поддержки совершенствуются совместно с инвесторами и резидентами ТОР и СПВ", - добавил он.

Минвостокразвития России приступило к реализации программы "Дальневосточная концессия", направленной на ускоренное создание инженерной и социальной инфраструктуры для инвесторов и жителей Дальнего Востока и Арктики с привлечением внебюджетных инвестиций. По оценкам Минвостокразвития, новый механизм позволит в четыре-пять раз увеличить объемы финансирования инфраструктурных проектов и привлечь в них до 500 млрд рублей до 2024 года.