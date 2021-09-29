Канадский производитель шоколада планирует построить производственную базу на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 29 сентября. /ТАСС/. Канадская компания Green Chocolate Works планирует построить базу по производству шоколадных изделий, мороженного и кондитерских изделий в новом районе экономического развития Цзяндун, расположенном в городе Хайкоу (административный центр провинции Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщил информационный портал Nanhaiwan.

По его данным, в настоящее время компания Green Chocolate Works уже завершила регистрацию на территории района Цзяндун. Как указывается в материале, в ближайшем будущем она продолжит инвестировать в развитие на Хайнане, пользуясь преференциями порта свободной торговли, в частности налоговыми льготами, сокращением производственных издержек и рядом других преимуществ. Сроки строительства производственной базы в Цзяндуне пока не уточняются.

Green Chocolate Works основана в 1996 году, она специализируется на производстве и поставках различных видов шоколадных изделий. Штаб-квартира компании находится в Ванкувере.

В июне 2018 года администрация Хайнаня объявила о создании около международного аэропорта Мэйлань нового района экономического развития Цзяндун. Здесь уже начали осуществлять деятельность ведущие торгово-промышленные и энергетические корпорации, финансовые институты, входящие в список 500 крупнейших коммерческих организаций Китая. Площадь этой особой зоны развития превышает 298 кв. км. В текущем году администрация Хайкоу инвестирует 25 млрд юаней (около $3,86 млрд) в район экономического развития Цзяндун.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.