Транспортировка газа по "Силе Сибири" возобновилась после завершения плановых работ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Газпром" возобновил прокачку газа по "Силе Сибири" после завершения плановых профилактических работ, говорится в сообщении холдинга.

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Сила Сибири" завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена", - сказано в сообщении.

"Газпром" с 22 по 29 сентября проводил на газопроводе "Сила Сибири" плановые профилактические работы.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что объем поставок газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири", начавшихся в декабре 2019 года, превысил 10 млрд кубометров.

О газопроводе

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по "восточному" маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному еще в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту на 30 лет. Ежегодный объем поставок газа - 38 млрд кубометров, сумма контракта - $400 млрд. Выход на проектную мощность ожидался к 2025 году.

"Газпром" в 2020 году поставил по "Силе Сибири" в Китай 4,1 млрд кубометров газа с Чаяндинского месторождения. В 2021 году поставки по "Силе Сибири" продолжают увеличиваться и регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств, отмечал "Газпром".