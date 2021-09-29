"Россети" определили 32 направления НИОКР на 2022-2024 годы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" определила темы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) компании на 2022-2024 годы. В общей сложности из 260 заявок были отобраны 32, говорится в сообщении.

"Отбор провели эксперты компании и дочерних обществ, включая сотрудников специализированных R&D-организаций - "Россети Научно-технический центр" (является единым центром компетенций при формировании программы НИОКР) и "НТЦ Россети ФСК ЕЭС". Всего поступило около 260 первичных заявок. Утвержденные темы охватывают весь спектр интересов группы "Россети": от вопросов проектирования и эксплуатации сетевых объектов до применения цифровых решений", - отметили в компании.

Отобранные заявки, в частности, предполагают исследования в области применения технологии индустрии 4.0 на энергообъектах группы, развития клиентского сервиса, обеспечения кибербезопасности и так далее. Общее количество направлений НИОКР с учетом отобранных в 2020 году тем достигло 42.

В "Россетях" добавили, что в 2020 году объем финансирования НИОКР составил более 1,7 млрд рублей. В программу были включены 92 работы, 61 из которых была представлена компаниями распределительного комплекса и 31 - компанией "Россети ФСК ЕЭС". При этом 13 результатов исследований были переданы в опытно-промышленную эксплуатацию и 18 внедрены на объектах группы.

"В соответствии с действующим регламентом, компании группы "Россети" выберут новые темы из перечня одобренных для включения в план проведения НИОКР. По итогам закупочных процедур будет сформирована сводная программа на 2022-2024 годы", - уточнили в компании.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых организаций в мире. Территория деятельности группы охватывает 81 регион РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.