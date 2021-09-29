"Лукойл" получит 25% в проекте Swap на Каспии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" приобрел у британской BP 25% в геологоразведочном проекте SWAP в азербайджанском секторе Каспия, закрытие сделки ожидается до конца 2021 года, сообщает российская компания.

Проект Shallow Water Absheron Peninsula (SWAP) расположен на мелководье к югу от Апшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Он осваивается по СРП, подписанному между BP и Socar в декабре 2014 года. Spcar принадлежит в нем 50%, у BP останется операторская доля в 25%.