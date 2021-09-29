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Приморские предприниматели расскажут школьникам края об открытии бизнеса

Первый урок состоится 30 сентября во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 29 сентября. /ТАСС/. Действующие бизнесмены Приморского края поделятся опытом открытия собственного дела со школьниками региона. Проведение первого урока запланировано на 30 сентября, сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

"Цель проекта - сформировать у подростка образ предпринимателя, к которому он будет стремиться в будущем. На открытых уроках бизнесмены говорят на самые актуальные темы для новичков. Как найти идею для бизнеса, как определить его аудиторию, вести одновременно несколько бизнесов и развить свой бренд. Гости делятся собственными кейсами и дают советы из практики", - цитирует пресс-служба руководителя Центра инноваций социальной сферы Ольгу Кудинову.

Открытые уроки, которые организованы в рамках программы "Содействие занятности населения Приморского края", пройдут во Владивостоке, в Арсеньеве и в Новосысоевке. Первый урок состоится 30 сентября во Владивостоке с создателем центра психологии "Ярко" Ярославой Рындиной. Она расскажет о своем опыте открытия бизнеса, о переходе из статуса самозанятой в предприниматели. В дальнейшем в программе проекта также встречи с создателем серии проектов "Люби" Ириной Мамедовой и основателем бренд-агентства "Партнер" Даниилом Гайдуковым.

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