Титов попросил следствие разъяснить дело в отношении основателя Group-IB Сачкова

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил следственные органы разъяснить подробности дела в отношении основателя работающей в сфере кибербезопасности компании Group-IB Ильи Сачкова, арестованного в Москве на два месяца по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Нет ничего хуже этого состава преступления, поскольку подобные дела рассматриваются в закрытом режиме, допускаются только специальные адвокаты, со всех участников берутся подписки о неразглашении. Но, учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT индустрии России, - объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар", - сказал Титов, слова которого привела пресс-служба.

Ранее постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 28 сентября в отношении Сачкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 ноября.

СМИ сообщали, что накануне в московском офисе компании Group-IB прошли обыски. В ее пресс-службе уточнили, что сотрудники правоохранительных органов покинули офис компании вечером того же дня. В компании отметили, что не владеют информацией о причинах проводимых следственных мероприятий.

По версии Forbes, Сачков входит в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.