НОЦ "Север" может стать центром развития креативных индустрий в Якутии и соседних регионах

ЯКУТСК, 29 сентября. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ) "Север" в Якутске может стать основой развития креативных индустрий в Якутии, соседних Чукотке, Камчатке и в Магаданской области. Об этом в среду сообщил заместитель генерального директора по работе с экспертами Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Александр Воротников на Северном форуме.

"Он (НОЦ "Север" - прим. ТАСС) должен стать центром, где копятся, перерабатываются, тиражируются вот эти знания, которые возникают при развитии креативных индустрий. <...> В сферу влияния НОЦ "Север" попадает еще и Чукотка, попадает Камчатка, попадает Магадан. В этих четырех регионах, используя опыт Якутии в развитии креативных индустрий, плюс деятельность НОЦ "Север", вот в этом углу России [можно] создать мощное направление по развитию креативных индустрий", - сказал Воротников.

К креативным индустриям относятся художественные промыслы, IT, музыка, наука и технологии, мода, образование, маркетинг, разработка игр и компьютерная графика, издательское дело и журналистика, новые медиа, кино, архитектура.

НОЦ "Север: территория устойчивого развития" создан на базе учреждений Академии наук Якутии совместно с Якутским научным центром Сибирского отделения РАН и Северо-Восточным федеральным университетом (СВФУ) для внедрения новых технологий и исследований в сферах биотехнологии и мерзлотоведения.

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.