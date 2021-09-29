Власти Иркутской области планируют в октябре-ноябре утвердить план развития Байкальска

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Иркутской области рассчитывают в октябре-ноябре рассмотреть и утвердить мастер-план комплексного развития моногорода Байкальска, разработанный госкорпорацией ВЭБ.РФ. Об этом в среду сообщил ТАСС глава региона Игорь Кобзев.

"Я думаю, что октябрь-ноябрь. Однозначно этот год, потому что мы уже и так перешли [за ранее обозначенный срок] - у нас март был - на полгода с учетом пандемии, с учетом доработок. Мы презентовали [мастер-план председателю ВЭБ.РФ] Игорю Ивановичу Шувалову", - сказал Кобзев.

Он пояснил, что мастер-план будет вынесен на областной градостроительный совет и параллельно его должна будет рассмотреть правительственная комиссия по вопросам ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), возглавляемая вице-премьером РФ Викторией Абрамченко.

Старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Григоров пояснил ТАСС, что утверждение мастер-плана будет проходить на нескольких уровнях.

"На уровне ВЭБ.РФ это будет решение внутренних коллегиальных органов, на уровне правительства Иркутской области - соответственно, решение коллегиальных органов правительства региона с последующим выпуском распорядительного документа губернатора. Утверждение же мастер-плана на уровне правительства Российской Федерации - это будет распоряжение правительства об утверждении дорожной карты по реализации проекта комплексного развития Байкальска. Примерно то же самое произойдет на уровне города, это должно быть обличено в реальные документы: план развития города (генплан), а также проект планировки застройки и классификации соответствующих земельных участков и так далее", - сказал Григоров.

По его словам, мастер-план на этой неделе будет "финализирован в качестве документа". После этого начнутся процедуры по его утверждению. План комплексного развития Байкальска рассчитан до 2040 года. Его задача - повысить качество жизни горожан, обеспечить инвестиционную и туристическую привлекательность города на берегу Байкала, при этом сохранив уникальную экосистему.

В Байкальске, где проживают более 12 тыс. человек, в 2013 году остановилось градообразующее предприятие - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), который работал с 1966 года. В накопителях БЦБК, расположенных на берегу Байкала, за годы работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года. Госкорпорация ВЭБ.РФ занялась вопросами развития города.