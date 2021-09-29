Внедрение новой системы оплаты труда медиков перенесли на декабрь

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Реализация пилотного проекта по новой системе оплаты труда медицинских работников, который будет запущен в семи регионах, перенесена с ноября на декабрь 2021 года. Об этом сообщается в постановлении кабмина, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в постановление правительства РФ "О реализации пилотного проекта в целях утверждения требований к системам оплаты труда медицинских работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения". "Правительство РФ постановляет в подпункте "в" слово "ноябрь" заменить словом "декабрь", - говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству устранить причины, из-за которых не были достигнуты целевые показатели оплаты труда бюджетников. Премьер-министр России Михаил Мишустин в июне 2021 года подписал постановление, согласно которому вводятся новые правила расчета оклада медработников: с учетом коэффициента дифференциации в зависимости от сложности труда, а также коэффициента экономического развития субъекта РФ. Размер региональных коэффициентов и методику расчета установит правительство по предложению Минтруда и Минздрава. Эти ведомства также подготовят проекты единых перечней выплат компенсационного и стимулирующего характера, определят условия их назначения. В кабмине подчеркнули, что зарплата медработников во время проведения пилотного проекта не должна быть ниже, чем предусмотрено действующей системой оплаты труда.