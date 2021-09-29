Продажи автомобилей в Петербурге за восемь месяцев 2021 года выросли на 35%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге в январе-августе этого года вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило в среду специализированное аналитическое агентство "Auto-Dealer-СПб".

"В Санкт-Петербурге в январе-августе 2021 года было продано 100,8 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 35% больше, чем за восемь месяцев 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам ведущего эксперта "Auto-Dealer-СПб" Евгения Еськова, на рынке сейчас сохраняется дефицит автомобилей, вызванный кризисом в поставках полупроводников для автопрома. "Уже понятно, что дефицит поставок сохранится как минимум до конца года. В этих условиях положительным результатом для автомобильного рынка Санкт-Петербурга будет рост в 10% по итогам всего года", - отметил он.

Доля Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России за восемь месяцев этого года составила 9,4% (против 8,5% за аналогичный период прошлого года). В пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле отмечали, что доля производства легковых автомобилей заводами Петербурга в России составляет 23,5%. В Петербурге размещены производства компаний Toyota, Nissan и Hyundai.