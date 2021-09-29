Кабмин ограничил 8 млрд рублей активы лизинговых компаний для сделок без согласия ФАС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство установило предельную величину стоимости активов лизинговых компаний, при которой не требуется получение предварительного согласия ФАС на совершение сделок, в размере 8 млрд рублей, следует из постановления кабмина, опубликованного на портале официальной правовой информации.

"Установить величину стоимости активов, а также суммарной стоимости активов лизинговых компаний по бухгалтерским балансам на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи ходатайства, при превышении которой требуется получение предварительного согласия антимонопольного органа на соврешение сделок и действий, предусмотренных статьями 27 и 29 Федерального закона "О защите конкуренции", в размере 8 млрд рублей", - говорится в документе.

Постановление также предписывает получать согласие ФАС на сделку или несколько сделок, если приобретаемая величина активов лизинговой компании за исключением денежных средств, превышает 10% общей стоимости активов. Документ вступит в силу 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года, говорится в документе.