Власти Дагестана намерены возобновить производство на Кикунинском консервном заводе

МАХАЧКАЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана при поддержке АО "Росагролизинг" намерены возобновить производство на Кикунинском консервном заводе, который в настоящее время находится в стадии банкротства, сообщил в среду в ходе подписания соглашения с руководством госкомпании врио главы региона Сергей Меликов.

"Мы сегодня договорились о том, что на территории Дагестана необходимо развивать переработку всех возможных продуктов, которые производятся в сельском хозяйстве. Вы знаете, что сегодня перерабатывающая отрасль не функционирует в должных объемах. Я надеюсь, что в рамках заключенного соглашения мы сможем возобновить производство на Кикунинском заводе, что очень важно не только в сфере сельхозпроизводства, но и в социальной", - сказал Меликов.

Он отметил, что ранее это предприятие и производимая им продукция были одним из "брендов" Дагестана, которым республика могла гордиться. "Это (возобновление работы завода - прим. ТАСС) даст дополнительные рабочие места и дальнейшее совершенствование АПК", - добавил врио главы Дагестана.

Кикунинский консервный завод расположен в Гергебильском районе Дагестана, мощности предприятия позволяют производить до 2,5 млн условных банок фруктовых консервов в месяц. В настоящее время предприятие находится в стадии банкротства. В апреле в пресс-службе правительства Дагестана сообщали, что планируется выработать комплекс мер, направленный на финансовое оздоровление завода.