Вьетнам получил первую коммерческую партию "Спутника V"

ХАНОЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Вьетнам получил первую коммерческую партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Церемония передачи груза состоялась в среду в международном аэропорту Нойбай с участием посла России во Вьетнаме Геннадия Бездетко, торгового представителя РФ во Вьетнаме Вячеслава Харинова, заместителя министра здравоохранения Вьетнама Чан Ван Тхуана и руководителей местных компаний, обеспечивших закупку препарата в РФ и его доставку.

Первая партия вакцины в количестве 739 тыс. доз поставлена в республику в соответствии с трехсторонним соглашением между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и двумя вьетнамскими компаниями - многопрофильным холдингом SOVICO Group и фармкомпанией Vabiotech, сообщил ТАСС вице-президент SOVICO Group Динь Вьет Фыонг. По этому контракту Вьетнам в период до июня 2022 года получит 40 млн доз "Спутника V". Одновременно стороны планируют продолжить наращивание мощностей по производству российской вакцины на территории Вьетнама.

В своем выступлении посол РФ во Вьетнаме назвал борьбу с новой коронавирусной инфекцией одним из приоритетных направлений взаимодействия между Москвой и Ханоем на обозримую перспективу. "Рассчитываю, что сотрудничество в этой сфере послужит залогом дальнейшего продвижения взаимодействия наших стран в области здравоохранения", - отметил Бездетко.

Он обратил внимание на то, что Вьетнам стал первой страной Юго-Восточной Азии, которая наладила производство российской вакцины. "Запущена линия по розливу препарата "Спутник V" на предприятии вьетнамской фармацевтической компании Vabiotech. Мы готовы к углублению кооперации на этом направлении в интересах народов наших государств, в духе всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами", - подчеркнул посол.

Производство "Спутника V" во Вьетнаме

В июле Vabiotech выпустила пробную партию "Спутника V", которая получила положительное заключение на соответствие стандартам качества по итогам проверки в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. 24 сентября компания сообщила об успешном производстве первой штатной партии вакцины, которая также была проанализирована и положительно оценена российской стороной.

"Спутник V" получил регистрацию министерства здравоохранения Вьетнама 23 марта этого года, став одной из первых иностранных вакцин, разрешенных к применению в республике. По состоянию на 29 сентября вьетнамский Минздрав лицензировал всего восемь вакцин против COVID-19. Помимо "Спутника V", на территории республики разрешено использование препаратов американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, британско-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinopharm, а также кубинской вакцины Abdala и производимого в Объединенных Арабских Эмиратах препарата Hayat-Vax.