ЦБ в ближайшие годы сосредоточится на повышении доступности финуслуг в цифровом виде

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Особый акцент в работе Банка России в ближайшие годы будет сделан на повышении доступности финансовых продуктов и услуг в цифровом виде. Об этом говорится в проекте ЦБ "Приоритетные направления повышения доступности финансовых услуг в РФ на период 2022-2024 годов", опубликованном на сайте регулятора.

"На повышении доступности финансовых продуктов и услуг в цифровом виде в ближайшие годы будет сделан особый акцент в работе Банка России, в том числе в рамках его участия в законопроектной и нормотворческой деятельности, направленной на создание правовой основы для оказания финансовых услуг высокого качества в электронной форме. Возможность быстрого и безопасного доступа к любой услуге в любое время, в любом месте - это то, что должен в будущем иметь потребитель и что рынок и регулятор будут считать качественным обслуживанием", - отмечается в документе.

Регулятор обращает внимание, что цифровизация финансовых продуктов и услуг, каналов доступа к ним, а также развитие цифровых финансовых сервисов в среднесрочной перспективе являются основными драйверами роста доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса. Итогом реализации приоритетных направлений должны стать сформированные благоприятные условия на рынке и готовность потребителей к преимущественному обслуживанию онлайн.

ЦБ отмечает необходимость учета интересов и тех потребителей, которые в силу разных причин не могут или не готовы получать финансовые услуги через Интернет. Регулятор считает важным сохранять физические точки доступа к таким услугам на отдаленных и малонаселенных территориях c недостаточно развитой связью, а также продолжать адаптацию офисов финансовых организаций и дистанционных услуг к возможностям людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан.

В числе основных задач и мероприятий на 2022-2024 годы по цифровизации финансовой доступности в интересах населения и бизнеса указано, в частности, содействие цифровизации, в рамках которого предусматривается развитие открытых API, развитие платформы цифрового рубля, развитие платформы цифрового профиля, создание инфраструктуры для обеспечения возможности для граждан самостоятельно с помощью защищенного мобильного приложения зарегистрировать биометрические данные в Единой биометрической системе.

В числе задач по повышению доступности финуслуг для субъектов малого и среднего предпринимательства планируется создать правовые основы для запуска Цифрового профиля юридического лица и предоставления данных из него. Реализуемый проект "Маркетплейс 2.0" позволит расширить спектр продуктов и сервисов на финансовых платформах, в том числе для юридических лиц.

Кросс-функциональные задачи

Банк России продолжит развивать инструменты поведенческого надзора и регулирования с учетом трендов на развитие дистанционных каналов коммуникации с клиентами, применение искусственного интеллекта и роботизацию отношений потребителя и финансовой организации (М2М finance). Отмечается, что развитие цифровых финансовых сервисов на основе платформенных решений и экосистем потребует особого внимания к вопросу обеспечения свободы выбора потребителем поставщика услуг и легкости его смены при необходимости. Банк России будет разрабатывать и внедрять правила информирования клиентов при продаже финансовых продуктов, в том числе и паспорта продуктов.

Особый акцент в повышении финансовой грамотности, включая цифровую финансовую грамотность и киберграмотность, будет сделан на формировании практических навыков использования цифровых финансовых сервисов, противодействия социальной инженерии, обеспечения информационной безопасности при использовании дистанционных каналов доступа к финансовым услугам.