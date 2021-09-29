Более 1 млн рублей получили победители бизнес-программы "Наставничество" в Подмосковье

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Победителей бизнес-проекта для самозанятых и начинающих предпринимателей "Наставничество" определили в Московской области, общий призовой фонд превысил 1 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Проект "Наставничество" в Подмосковье проходит уже в третий раз, и с каждым годом интерес к нему возрастает. В этом году в программе приняли участие 415 человек - 255 самозанятых и 160 начинающих предпринимателей, которые в ходе обучения и общения с наставниками смогли улучшить свои проекты, разработать план развития. В общей сложности 100 проектов - наиболее перспективных - дошли до защиты. Однако эксперты и наставники программы определили всего 10 победителей среди самозанятых и пять среди начинающих предпринимателей. Все они получили денежные призы и, безусловно, ценный опыт", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе уточнили, что общий призовой фонд программы "Наставничество" превысил 1,1 млн рублей. Два проекта, занявших первые места в своей категории, получили по 250 тыс. рублей.

Зиновьева рассказала, что победителями стали проекты в самых разных сферах деятельности - сельского хозяйства, услуг и проекты по работе с детьми.