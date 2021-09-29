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Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
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Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству "Турецкого потока"

"Турецкий поток" дает Анкаре чувство стабильности при сложностях на рынке газа, отметил российский лидер

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин благодарен турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану за его позицию по строительству "Турецкого потока", благодаря которому Анкара чувствует себя уверенно во время сложностей на европейском газовом рынке.

"В полном объеме запущен и работает "Турецкий поток" - газопроводная система в Турцию и транзитная в южноевропейские страны", - сказал глава российского государства на переговорах с Эрдоганом в среду.

"В этой связи не могу еще раз вас не поблагодарить за неизменно последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России", - обратился Путин к президенту Турции. "Сейчас, когда мы наблюдает достаточно сложные турбулентные процессы на европейском газовом рынке, Турция чувствует себя абсолютно уверенно и стабильно", - подчеркнул глава российского государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПереговоры Путина и Эрдогана в Сочи
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