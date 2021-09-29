Путин заявил, что пандемия нанесла урон туристической отрасли во всем мире

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Распространение коронавируса нанесло серьезный урон туризму во всем мире, но ситуация постепенно восстанавливается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Пандемия нанесла очень большой урон туристической отрасли вообще в мире", - констатировал глава российского государства. В пример он привел ситуацию с турпотоком между двумя странами. Так, по словам Путина, в 2019 году Турцию посетили 6,8 млн российских туристов, а в 2020 году - только 1,5 млн.

"Сейчас ситуация постепенно исправляется. За девять месяцев текущего года 2,5 млн российских туристов [приехали в Турцию]", - отметил российский лидер.

По его оценке, положения в этой сфере зависит в том числе от сотрудничества двух страна в борьбе с распространением коронавируса, а оно идет "весьма позитивно, хорошими темпами".