Рост промпроизводства в Северной Осетии за восемь месяцев 2021 года составил более 30%

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 сентября. /ТАСС/. Индекс промышленного производства в Северной Осетии увеличился за 8 месяцев 2021 года на 33% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства промышленности и транспорта республики.

"Индекс промышленного производства вырос за восемь месяцев на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост произошел по добыче полезных ископаемых (114, 2%), по обрабатывающим производствам (113,7%)", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что рост производства в сфере обрабатывающих предприятий достигнут за счет производства напитков, текстильных изделий и одежды, готовых металлических, резиновых и пластмассовых изделий. В целом, рост индекса промышленного производства связан с увеличением объема производства в натуральном выражении известняка, доломита, природного песка, безалкогольных напитков, хлеба и хлебобулочных изделий.

Индекс производства - показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Индекс производства используется при анализе динамики физического объема продукции.