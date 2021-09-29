Систему сертификации IRIIS планируется запустить в 2022 году

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Национальная система оценки качества и сертификации инфраструктурных проектов IRIIS будет запущена в России в 2022 году. Она позволит привлекать дополнительные "зеленые" инвестиции в реализацию проектов за счет высокого рейтинга экологичности, сообщила в среду ТАСС главный эколог АНО "Национальный центр ГЧП" (группа ВЭБ.РФ) Вера Лапина в кулуарах VIII инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП" в Москве.

"Заканчиваем апробацию методики, и в 2022 году она должны быть запущена в использование. Получение сертификата должно дать льготное финансирование инфраструктурному проекту. То есть цель - в получении льготного, "зеленого" финансирования. То есть, если это, допустим, этот проект будет внутри ВЭБ.РФ, <…> то тогда это привлечение средств. Ответ глобальный - это привлечение более низких ставок для финансирования инфраструктурных проектов", - сказала Лапина.

Методика сертификации включает в себя три аспекта: экология и климат, качество жизни, экономика и управление, следует из информации со слайдов Лапиной. По каждому аспекту есть свои критерии, за которые инфраструктурный проект получает определенное количество баллов. Например, экология и климат имеют 12 критериев, в числе которых сокращение объема отходов, сохранение водных ресурсов и многие другие. Всего проект может получить 3 тыс. баллов, из которых 1 тыс. - за критерии экологии и климата. По словам Лапиной, если проект набирает 60% от возможного количества всех баллов по критерию экология и климат, то он признается "зеленым".

По словам начальника методологического отдела Национального центра ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ) Александра Порошина, система IRIIS облегчит привлечение финансирования, а также будет способствовать улучшению репутации как компании, так и проекта. "Также, наверное, в целом [система обеспечит] такое качественное развитие компании, то есть [компания] лучше себя осознает на рынке, лучше понимает, куда ей стремиться, куда она идет, лучше понимает свои преимущества. В конечном счете происходит рост капитализации компании, связанных с ней ценных бумаг и так далее", - пояснил он.

Разработка системы IRIIS ведется ВЭБ.РФ, Национальным центром ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ) и международной компанией "АИКОМ" при поддержке Минфина РФ в рамках внедрения принципов качественных инфраструктурных инвестиций, одобренных государствами - членами G20. Разработка призвана помочь российским и иностранным инвесторам оценить риски и перспективы проектов, реализуемых на территории России на принципах государственно-частного партнерства. Внедрение системы, по оценкам ВЭБ.РФ, поможет привлечь в инфраструктуру России около $13 млрд за пять лет (или $2,6 млрд каждый год), что составит 12% от среднего ежегодного объема прямых иностранных инвестиций в Россию за последние пять лет.