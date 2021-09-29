Власти Британии задействуют резервные бензовозы для борьбы с топливным кризисом

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Британское правительство задействует в среду резервный парк бензовозов, чтобы уменьшить остроту кризиса с поставками топлива на автозаправочные станции. Об этом сообщил в среду в Twitter министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства Кваси Квартенг.

"Я могу подтвердить, что правительственный резервный парк автомобилей-цистерн будет сегодня вечером на дорогах, чтобы увеличить объемы доставки топлива на автозаправочные станции в Великобритании. Гражданские лица будут управлять грузовиками, которые обеспечат дополнительные логистические возможности для топливной промышленности", - написал глава ведомства.

Он также добавил, что ситуация на АЗС постепенно выправляется. "Мы видим свидетельства того, что ситуация на колонках начала улучшаться и больше заправок получают топливо. Чем быстрее мы все вернемся к нашим обычным покупательским привычкам, тем быстрее ситуация нормализуется", - сообщил министр.

Панические настроения начали распространяться среди жителей Великобритании 23 сентября, когда нефтяная корпорация BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В корпорации объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании. Хотя речь шла лишь о нескольких десятках из 1,2 тыс. станций BP по всей стране, на британских бензоколонках образовались длинные очереди автомобилистов, испугавшихся усугубления перебоев с поставками. Из-за возникшего ажиотажного спроса на многих АЗС топлива нет уже несколько дней, а цены на бензин достигли максимальных значений за последние восемь лет.

Дефицит водителей большегрузных автомобилей, ставший причиной кризиса, связан как с пандемией, так и с Brexit. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах. В последние дни правительство приняло ряд мер, чтобы решить проблему, упростив выдачу виз иностранным водителям грузовиков и ускорив процедуру сдачи экзаменов на права соответствующей категории.

Накануне телеканал Sky News со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в Минобороны Соединенного Королевства сообщил, что позднее в вождению бензовозов будут привлечены 150 военных. Однако официального подтверждения эта информация пока не получила.