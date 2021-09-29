Чернышенко: cовместный с ВЭФ центр позволит вести продуктивный диалог между IT-компаниями

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Создание совместного со Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) центра позволит выстроить системную совместную работу и конструктивный диалог между российскими IT-компаниями, государственными и международными структурами, а также экспертными сообществами из разных стран мира. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Планируется, что центр расположится на базе АНО "Цифровая экономика". Одной из его целей станет реализация глобальных проектов ВЭФ, адаптация лучших международных практик для российского цифрового бизнеса, а также поддержка наших проектов с помощью доступа к международной экспертизе", - отметил Чернышенко.

В аппарате вице-премьера добавили, что на базе центра станет возможно сотрудничество, совместное изучение, разработка и адаптация международных практик в области реализации экспериментальных правовых режимов, интернета вещей и технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, на площадке центра будут проведены семинары и конференции под эгидой ВЭФ в партнерстве с АНО "Цифровая экономика".

Меморандум о создании в России Центра четвертой промышленной революции между правительством РФ и Всемирным экономическим форумом будет подписан 12 октября на первом международном форуме "Этика искусственного интеллекта: начало доверия". Со стороны форума подпись под документом поставит его президент Борге Бренде, а со стороны правительства РФ по поручению премьер-министра Михаила Мишустина меморандум подпишет вице-премьер Дмитрий Чернышенко, уточнили в аппарате.