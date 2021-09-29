Мишустин назвал в целом хорошими результаты исполнения федерального бюджета в I полугодии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в целом позитивно оценил результаты исполнения федерального бюджета в первом полугодии текущего года. Такую оценку он дал в среду, открывая заседание правительства.

"Сегодня в повестке исполнение федерального бюджета за первое полугодие. Результаты в целом хорошие, они в полной мере отражают те позитивные процессы, которые сложились в нашей экономике, прежде всего благодаря решениям президента по поддержке людей и пострадавших отраслей из-за пандемии", - отметил глава кабмина.

Он добавил, что такие решения президента позволили не только сгладить негативное влияние коронавируса, но и возобновить экономический рост. Восстанавливается деловая активность, причем в ряде отраслей динамика выпуска превышает доковидные значения, отметил Мишустин.

"Снижается уровень безработицы, это способствует росту оплаты труда, и, как следствие, укрепляется потребительский спрос. Что важно, отмечается оживление инвестиционной активности, бизнес возобновляет собственные инвестиционные программы, в том числе благодаря стимулирующей бюджетной политике государства. Все это положительно отразилось и на бюджете", - подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что доходы бюджета превысили прогнозное значение "более чем на треть". "В результате был получен заметный профицит. Объем государственного долга остается на комфортном уровне. Правительство рассчитывает, что все позитивные тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, усилятся", - резюмировал председатель правительства, добавив, что из этих ожиданий кабмин исходил и при подготовке бюджета на следующие три года.