Мишустин: новый проект бюджета предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки граждан

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проект нового федерального бюджета на 2022-2024 годы и весь бюджетный пакет 30 сентября должны быть направлены в Госдуму, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на заседании кабмина.

"Проект [бюджета на следующие три года] практически готов, сейчас вносятся последние штрихи. Он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки наших граждан, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию", - сказал председатель правительства.

"Уже завтра весь бюджетный пакет должен быть отправлен в Государственную думу. Предстоит обсудить его с депутатами нового созыва и обеспечить утверждение в парламенте", - сказал Мишустин.

Правительство 21 сентября одобрило проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Предполагается, что доходы федеральной казны в номинальном выражении вырастут до 25 трлн 21,9 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 540,2 млрд рублей в 2023 году и 25 трлн 831,8 млрд рублей в 2024 году. Расходы планируются на уровне 23 трлн 610,2 млрд рублей в 2022 году, 25 трлн 105,5 млрд рублей в 2023 году и 26 трлн 147,1 млрд рублей в 2024 году.

Новый проект бюджета предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки граждан, сообщил премьер-министр.