Власти Турции продлили правила въезда в страну

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Условия въезда в Турцию, которые действовали до 30 сентября 2021 года, продлены до дальнейших распоряжений, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Anex Tour и Tez Tour.

"Турция сохраняет текущие условия въезда до особых распоряжений", - говорится в сообщении "Вестника АТОР".

В ассоциации напомнили, что сейчас справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус не нужна вакцинированным "Спутником V" не менее чем за 14 дней до отправления или переболевшим в течение последних шести месяцев. От предоставления справок о ПЦР-тестировании также освобождены дети до 12 лет.

Ранее АТОР сообщила, что Россия заняла первое место по объемам турпотока в Турцию в январе - августе 2021 года, доля россиян среди всех иностранных туристов в Турции составила 17,5%. За восемь месяцев 2021 года Турцию посетили около 2,5 млн российских туристов - на 218% больше, чем за аналогичный период 2020 года, но на 49% меньше, чем за январь - август 2019 года.