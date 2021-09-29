Четыре компании планируют совместно развивать водородный транспорт на Сахалине

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. АО "Русатом Оверсиз" (компания госкорпорации "Росатом"), ПАО "КАМАЗ", АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и АО "Корпорация развития Сахалинской области" намерены совместно развивать водородные технологии в транспортном секторе на острове Сахалин. Соответствующий меморандум компании подписали в среду в Южно-Сахалинске, сообщила пресс-служба "Русатом Оверсиз".

"Стороны рассмотрят возможность совместного участия в проекте по созданию водородного парка, а также организации экологичного транспорта на водородных топливных элементах на территории Сахалинской области", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Корпорации развития Сахалинской области Андрей Медведев отметил, что проект по созданию водородного парка корпорация реализует по поручению правительства Сахалинской области. "На Сахалине появится крупное экспортное производство нового экологически чистого топлива. Энергоноситель будет также использоваться в островной энергетике, на транспорте. Благодаря созданию водородного парка и сотрудничеству с крупнейшими отечественными компаниями и институтами развития у Сахалинской области появится уникальная специализация и компетенция на перспективном глобальном рынке", - приводит пресс-служба его слова.

Сегодня на территории острова Сахалин действуют несколько преференциальных режимов: две территории опережающего развития и режим свободного порта Владивосток. "Получив статус резидента одного из них, инвестор сможет рассчитывать на налоговые льготы и административные преференции, в том числе инфраструктурную поддержку", - заверил гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов.

23 апреля 2021 года Минвостокразвития, правительство Сахалинской области и Росатом подписали соглашение о намерениях о сотрудничестве по проекту "Создание и развитие водородного кластера" на территории Сахалинской области. Документ предусматривает создание водородного парка для развития водородных технологий, применение водорода в различных секторах экономики Сахалинской области, в том числе в сегменте экологичного транспорта с силовыми установками на водородных топливных элементах.