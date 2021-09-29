Мишустин: вызовы пандемии учли в новом национальном плане развития конкуренции

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вызовы, которые поставила перед экономикой пандемия коронавируса, были учтены при разработке нового национального плана развития конкуренции, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая в среду заседание правительства.

"Пандемия привела к появлению новых вызовов, повлияла на многие экономические процессы, усилился интерес наших граждан и бизнеса к цифровизации и электронной коммерции. Эти и другие изменения были учтены при подготовке нового национального плана развития конкуренции, который рассчитан на ближайшие пять лет", - сказал председатель кабмина.

Он напомнил, что план был утвержден в начале сентября. "Его цель - создать благоприятные условия для инновационного развития, повышения предпринимательской и социальной активности", - сказал премьер.

Глава правительства также подчеркнул, что в прошлом году завершилось действие предыдущего национального плана развития конкуренции, этот документ "позволил в два раза снизить количество нарушений антимонопольного законодательства органами власти, увеличить закупки у малого и среднего бизнеса в рамках государственного заказа, добиться того, чтобы во всех отраслях экономики, за исключением сферы естественных монополий и оборонно-промышленного комплекса, появились конкурентные условия, работали не менее трех компаний".