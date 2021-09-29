Подземные хранилища газа в Великобритании заполнены на 100%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Подземные хранилища газа (ПХГ) в Великобритании заполнены на 100%, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Однако общий объем газа в хранилищах страны гораздо ниже, чем в прошлом году.

Так, запасы газа в ПХГ Великобритании по состоянию на 27 сентября составляли 100%. При этом фактическая наполненность хранилищ газом (9,65 ТВт/ч) даже несколько выше, чем их максимальная заявленная мощность (порядка 9,63 ТВт/ч).

Однако, как следует из данных Gas Infrastructure Europe, мощность ПХГ Великобритании была снижена почти на 40% в начале февраля 2021 года. Таким образом, в аналогичный период прошлого года хранилища хотя и были заполнены лишь на 77,4%, но объем газа в них был существенно выше - 11,57 ТВт/ч.

Ранее газета "Файнэншл таймс" указывала, что с начала августа пять небольших британских энергокомпаний, обслуживавших 570 тыс. клиентов, разорились из-за взлета оптовых цен на газ. Как отмечалось в статье, руководители крупных энергетических компаний опасаются, что это может быть лишь вершиной айсберга и что новые банкротства в этой сфере не заставят себя ждать. Издание приводило мнение консалтинговой энергетической фирмы Baringa ("Баринга"), в которой предположили, что в итоге в стране может остаться 10 поставщиков электроэнергии для бытового потребления по сравнению с 49 по состоянию на конец марта.

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Кваси Квартенг заявлял, что Великобритания не рискует столкнуться с дефицитом газа этой зимой, несмотря на резкий рост цен на энергоноситель.

Заполненность ПХГ в остальных странах Европы

В целом же заполненность ПХГ Европы оценивалась в 74,29%. Совокупно в них находится 821,3 ТВт/ч газа, что является самым низким показателем для данного времени года за последние восемь лет. Кроме того, объемы сжиженного природного газа (СПГ) в резервуарах Европы на пятилетнем минимуме для этого периода времени.

Наименьший уровень наполнения природным газом среди стран, представленных на Gas Infrastructure Europe, у ПХГ в Португалии - 50,34%, уровень в хранилищах неизменно снижается с начала сентября. Далее следуют Австрия (52,26%), Нидерланды (57,03%) и Швеция (66,42%).

ПХГ Германии заполнены лишь на 66,63% - также на минимуме за последние восемь лет. Хранилища во Франции заполнены на 91,58%, в Италии - 85,27%, в Польше - 96,64%, Чехии - 83,79%, Словакии - 70,56%, Испании - 72,9%.

Хранилища газа Украины заполнены на 61%, однако этот уровень близок к среднему показателю за последние 10 лет, следует из данных "Оператора ГТС Украины".

О ситуации с ценами на газ

Накануне цена газа на открытии торгов в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. куб. м. В моменте стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускоряла рост до почти $1040 за 1 тыс. куб. м, общий рост цены газа с начала дня превышал 11%.

Сегодня цена на газ в Европе в ходе торгов закрепилась на уровне выше $1000 за 1 тыс. куб. м и превышала $1040 после корректировки до $950 накануне вечером. Сейчас ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах торгуется на уровне $1015 за тыс. кубометров, октябрьский - на уровне $1006.