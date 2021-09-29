Абрамченко заявила, что наибольшие средства в рамках зернового демпфера получит Краснодар

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Финансирование регионов России в рамках зернового демпфера будет осуществляться исходя из объемов произведенной продукции. Наибольшее финансирование получит Краснодарский край. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко.

"Регионы получат финансирование исходя из объемов произведенной продукции. Наибольшее финансирование получит Краснодарский край - более 1 млрд рублей, Ростовская область - более 680 млн рублей, Республика Башкортостан - более 620 млн рублей, Воронежская область - почти 500 млн рублей, Ставропольский край - почти 470 млн рублей, Волгоградская область - более 420 млн рублей, Брянская область - более 410 млн рублей, Саратовская область - около 410 млн рублей, Оренбургская область - более 360 млн рублей, Алтайский край - более 340 млн рублей", - отмечается в сообщении.

"Введение механизма зернового демпфера сопровождалось важным решением - пошлины на экспорт продукции возвращаются в сельское хозяйство, в регионы, в виде государственной поддержки. Этот механизм с одной стороны позволяет стабилизировать цены на зерно, а с другой - инвестировать в развитие отрасли, повышать конкурентоспособность и производительность", - подчеркнула Абрамченко.

29 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров заявил о том, что правительство России впервые направит 62 регионам свыше 10 млрд рублей в рамках нового механизма зернового демпфера. Премьер пояснил, что правительство привязало экспортные пошлины на сельхозпродукцию к ценам зерновых на мировом рынке и теперь за счет введения плавающих ставок может предоставлять дополнительные средства производителям пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы.