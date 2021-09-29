Особую экономическую зону планируют создать на севере Дагестана

МАХАЧКАЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития Дагестана рассматривает вопрос создания особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа на севере республики. Проект позволит привлечь порядка 35,5 млрд рублей инвестиций, сообщил в среду на конференции, посвященной социально-экономическому развитию региона, министр экономики и территориального развития Дагестана Руслан Алиев.

"В целях комплексного развития территорий северной зоны Республики Дагестан предусматривается создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в северной зоне республики… На базе ОЭЗ планируется создать 18 основообразующих предприятий и 50 новых современных производств, выход на проектную мощность которых позволит привлечь порядка 35,5 млрд рублей инвестиций и создать 11,5 тыс. рабочих мест", - сказал он.

ОЭЗ предполагается создать на территории Кизлярского, Ногайского и Бабаюртовского районов, городов Кизляра и Южно-Сухокумска. Общая площадь территории под ОЭЗ составит 151,3 га. Проект создания ОЭЗ включен в первую редакцию Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, которая вынесена на обсуждение общественности.

В настоящее время в разных субъектах СКФО создано несколько ОЭЗ, на территории которых действует специальный налоговый режим. В частности, в 2019 году ОЭЗ промышленно-производственного типа "Грозный" создана в Чеченской Республике, под нее отведено 256 га земли промышленного назначения.