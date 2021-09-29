Ростехнадзор начал проверки опасных производственных объектов на территории морских портов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ростехнадзор начал проверки 73 опасных производственных объектов на территории терминалов морских портов России по поручению вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в ответ на запрос.

Под внеплановые выездные проверки попадут организации, которые хранят и транспортируют нефть и нефтепродукты с использованием терминалов морских портов. Ведомство оценит соблюдение обязательных требований в области промышленной безопасности к перевалке и хранению нефти и нефтепродуктов, в том числе по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий.

Перечень из 73 опасных производственных объектов, подлежащих проверке, был разработан Ростехнадзором и направлен 20 августа в аппарат правительства РФ, на основании поручения Абрамченко от 11 августа. Приказ о проведении проверок был подписан главой Ростехнадзора Александром Трембицким 27 сентября в рамках исполнения поручения Виктории Абрамченко от 20 сентября, уточнили в Ростехнадзоре.