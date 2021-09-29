МИД Афганистана пообещал приложить усилия для решения проблем афганских предпринимателей

ТЕГЕРАН, 29 сентября. /ТАСС/. Амир Хан Моттаки, назначенный радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность министра иностранных дел Афганистана во временном правительстве, заверил представителей афганского делового сообщества в том, что ведомство приложит все необходимые усилия для решения их проблем. Об этом написал в среду на своей странице в Twitter представитель афганского МИД во временном кабмине Абдул Кахар Балхи.

По его словам, такое заявление Моттаки сделал во вторник в ходе встречи с делегациями торгово-инвестиционной и промышленной палат Афганистана. Он также добавил, что для решения существующих проблем "МИД будет работать с посольствами Афганистана за рубежом и иностранными диппредставительствами в Кабуле".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.