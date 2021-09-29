Международные эксперты рекомендовали внедрить опыт Смоленской АЭС на атомных станциях мира

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Эксперты Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС), рекомендовали шесть положительных практик Смоленской АЭС к использованию на атомных станциях России и мира. Об этом сообщила в среду пресс-служба концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома).

На протяжении двух недель 17 экспертов с большим опытом в атомной энергетике из Ирана, Белоруссии, Армении, Болгарии и России оценивали, как обеспечивается безопасная и надежная эксплуатация в 19 направлениях деятельности Смоленской АЭС: функциональных, фундаментальных, общепроизводственных. Проверяющие посещали энергоблоки и общестанционные объекты, анализировали документацию, проводили интервью со специалистами, наблюдали за работами, занятиями оперативного персонала на тренажере. Параллельно оценивалось состояние культуры безопасности и выполнение рекомендаций из отчетов ВАО АЭС.

"Мы определили шесть положительных практик в деятельности станции, пять из которых могут быть полезны АЭС с аналогичным типом реактора, а одна - всему мировому сообществу", - приводит пресс-служба слова руководителя команды экспертов Анатолия Зинченко.

Передовые практики Смоленской АЭС отмечены в направлениях технического обслуживания и ремонта, производственной безопасности и охране труда, опыте эксплуатации, инженерно-техническом обеспечении, радиационной защите.

Смоленская атомная электростанция расположена около г. Десногорска (Смоленская область). На станции эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВтч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями региона.