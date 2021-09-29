ЦОД в Мурманской области создадут с использованием механизма ГЧП

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Центр обработки данных (ЦОД) в Мурманской области будет создан с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил в среду заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

"Первый ЦОД в Мурманской области <…> будет [реализован в рамках] государственно-частного партнерства", - сказал он в ходе VIII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП" в Москве.

Долгов добавил, что это будет первый ЦОД за Полярным кругом в России и будет работать в интересах нескольких субъектов РФ.

В ноябре 2020 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ рассмотреть возможность создания в Арктической зоне опорных центров обработки данных. По мнению вице-премьера, именно в данных территориях есть возможность для эффективной эксплуатации ЦОДов, в том числе в силу климатических условий не нужно будет тратить энергию на охлаждение, что будет обеспечивать до 40% экономии при эксплуатации ЦОДов.