Банки РФ увеличили выдачу потребкредитов с начала года на 49%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские банки за январь - август 2021 года выдали 8,8 млн потребительских кредитов на сумму 2,68 трлн рублей, что на 12% по количеству и 49% по сумме больше, чем за тот же период 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро кредитных историй "Эквифакс".

Средняя сумма потребительского кредита по итогам августа 2021 года составила 296,1 тыс. рублей (рост на 25,9% по сравнению с августом 2020 года).

Портфель потребительских кредитов по итогам августа 2021 года достиг 5,48 трлн рублей (+15,3% к августу 2020 года).

Уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по потребительским кредитам на конец августа составил 16,6%, что на 0,6% ниже уровня на 31 августа 2020 года. "Уровень риска портфеля потребительских кредитов сохраняется на стабильно высоком, но приемлемом для данного вида кредитов уровне", - отмечают в бюро.

Средний срок выдаваемого потребительского кредита по итогам августа 2021 года составляет 31,9 месяца (+9,6% к августу 2020 года).

Ипотека и автокредиты

Что касается залогового кредитования, то по данным бюро, сначала года банки выдали 507,9 тыс. ипотечных кредитов (+8,7% к 8 месяцам 2020 года) на 1 трлн 652,9 млрд рублей (+31%). Средний чек ипотеки увеличился и по итогам августа до 3,38 млн рублей (+19,9% к августу 2020 года).

Объем выдачи автокредитов за январь - август составил 616,6 тыс. ссуд (+29% к 8 месяцам 2020 года) на 620,1 млрд рублей (+63,9%). Средняя сумма автокредита по итогам августа 2021 года составила 1,096 млн рублей (+33,1% по сравнению с августом 2020 года).