РЖД могут увеличить поставки угля в КНР

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. РЖД могут увеличить поставку угля в Китай на фоне возникших там проблем с твердым топливом, если через погранпереходы будет передаваться больше поездов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российского холдинга.

Рост цен на уголь стал одной из основных причин нехватки электроэнергии в ряде регионов Китая, ранее сообщило китайское экономическое издание "Чжунсин цзинвэй". Индекс энергетического угля на бирже Чжэнчжоу ZCFI 27 сентября вырос на 5,32% и достиг 1241,48 юаня (около $192,4) за тонну, что стало новым рекордом за восемь лет, отмечалось в публикации.

"РЖД могли бы увеличить поставки угля в Китай, если Китайские железные дороги будут готовы принимать через погранпереходы дополнительные грузовые поезда", - рассказали в РЖД.

В компании отметили, что за январь - август 2021 года перевозки угля в Китай выросли более чем на 30% к аналогичному периоду прошлого года, до 20,6 млн тонн. При этом отправка через порты увеличилась почти на 60%, до 16,4 млн тонн, а через погранпереходы - снизилась более чем на 20%, до 4,2 млн тонн, что связано с ограничениями приема поездов со стороны Китая из-за коронавирусных ограничений.

"По итогам 28 дней сентября перевозки угля в Китай растут более чем на 22%, в том числе через порты - на 28%, через погранпереходы - на 6%. Почти на 40% увеличилась передача угля через погранпереход Камышовая - Хуньчунь при снижении объемов транспортировки через Гродеково и Забайкальск", - заключил собеседник агентства.

Как ранее рассказывал журналистам заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило, холдинг обсуждал проблему приема вагонов с углем на российско-китайской границе со всеми причастными ведомствами и привлекал к ее решению в том числе МИД России.

В октябре 2020 года он говорил, что задержки на границе связаны со сложной процедурой оценки качества угля, которой придерживается китайская сторона, и дополнительными таможенными операциями. Причина, по оценкам РЖД, крылась на тот момент в том, что Китай установил некоторый максимум в доле импорта угля для каждой отдельной страны.